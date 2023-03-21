6 مئوية.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 6 مئوية.