6 مئوية.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 6 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 33 مئوية، شرورة والقنفذة 30 مئوية، وكل من الدمام ونجران 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 6 مئوية، تليها تبوك وحائل والباحة وعرعر 8 درجات، وأبها والطائف والقريات 9 مئوية، وسكاكا ورفحاء والمجمعة 10 درجات، والصمان والعلا وبيشة والدهناء 11 مئوية.
وسجّلت طريف والقريات وأبها وتبوك والباحة أعلى نسبة رطوبة بالمملكة بين 95% و85%.