محليات

6 مئوية.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم وجازان الأعلى

القريات وأبها وتبوك والباحة أعلى نسبة رطوبة بالمملكة بين 95 و85%
6 مئوية.. طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم وجازان الأعلى
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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 6 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 33 مئوية، شرورة والقنفذة 30 مئوية، وكل من الدمام ونجران 29 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 6 مئوية، تليها تبوك وحائل والباحة وعرعر 8 درجات، وأبها والطائف والقريات 9 مئوية، وسكاكا ورفحاء والمجمعة 10 درجات، والصمان والعلا وبيشة والدهناء 11 مئوية.

وسجّلت طريف والقريات وأبها وتبوك والباحة أعلى نسبة رطوبة بالمملكة بين 95% و85%.

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