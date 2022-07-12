لأول مرة بـ"مطوفي العرب".. 378 امرأة يفوجون الحجاج للجمرات بنجاح

وقال مدير إدارة التفويج: "تم اختيار 378 مطوفة للمشاركة للمرة الأولى في تفويج الحجاج من وإلى الجمرات؛ حيث تم اختيار 13 مطوفة يتولين المهمة الإشرافية في مركز متابعة برنامج التفويج في مقر الشركة الرئيسي في مشعر منى؛ بينما تم اختيار من أربع إلى خمس مطوفات في مهمة التفويج في كل مركز خدمة ميدانية والتي يصل عددها إلى 73 مركزًا".