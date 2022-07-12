لأول مرة بـ"مطوفي العرب".. 378 امرأة يفوجون الحجاج للجمرات بنجاح

كشف مدير إدارة التفويج في شركة مطوفي حجاج الدول العربية فيصل سلاغور، عن مشاركة 378 مطوفة في برنامج تفويج الحجاج لأول مرة خلال موسم حج هذا العام.
وقال مدير إدارة التفويج: "تم اختيار 378 مطوفة للمشاركة للمرة الأولى في تفويج الحجاج من وإلى الجمرات؛ حيث تم اختيار 13 مطوفة يتولين المهمة الإشرافية في مركز متابعة برنامج التفويج في مقر الشركة الرئيسي في مشعر منى؛ بينما تم اختيار من أربع إلى خمس مطوفات في مهمة التفويج في كل مركز خدمة ميدانية والتي يصل عددها إلى 73 مركزًا".
وأوضح أن دور المرافقات في برنامج التفويج في عامه الأول؛ انحصر في حمل اللوحات الإرشادية وتوجيه وإرشاد الحجاج من وإلى الجمرات، بالإضافة إلى توعية الحجاج بعدم الخروج في الأوقات المحظورة، والتي تكون بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.
وعن طريقة اختيار المشاركات في التفويج، أبان "سلاغور" أنهم ركزوا على معيارين رئيسيين عند اختيار المشاركات في برنامج التفويج، وهما قدرة المرأة البدنية على تحمل السير لمسافة تزيد على 5 كيلو، بالإضافة إلى قدرتها على استخدام الأجهزة الذكية المبنية على برامج التتبع.
وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد حسن معاجيني، أنهم أخضعوا النساء المشاركات في عملية التفويج لدورات نظرية وميدانية، شملت التعرف على طرقات مشعر منى، وقراءة الخرائط، ومعرفة جداول التفويج، وأوقات الحظر.
وشدد على أن التجربة لاقت نجاحًا كبيرًا في عامها الأول، بعد أن أظهرت المشاركات من النساء السعوديات المؤهلات قدرةً كبيرةً في مشاركة الرجل تقديمَ الخدمة لضيوف الرحمن.
ولفت نائب رئيس الشركة، إلى أن النساء المشاركات هن من السعوديات المؤهلات ذات التخصصات العلمية من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس؛ مؤكدًا أن الشركة تنوي دراسة التجربة وتقييمها في عامها الأول للتوسع فيها مستقبلًا.
من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة ماهر جمال، حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله، ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.