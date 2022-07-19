إصابة تمنع فتاة من فتح فمها بجازان وتدخّل طبي يُنهي معاناتها

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في إنهاء معاناة فتاة مع عدم القدرة على فتح فمها بعد تعرضها لإصابة في عمر 12 عامًا، نتج عنها كسور في المفصل.