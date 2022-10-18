جولات بلدية القوز المسائية تسفر عن إغلاق 24 محلاً وتغريم 51

أسفرت الجولات المكثفة لإدارة رقابة الأسواق والصحة العامة ببلدية القوز التابعة لأمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي عن إغلاق 24 محلاً وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وعدم وجود التراخيص النظامية وتدني مستوى النظافة وغيرها ما تستوجب الإغلاق.
وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي لـ"سبق"، أنه ضمن خطة العمل التي اعتمدها رئيس بلدية القوز المهندس محمد بن عبده بنان لمراقبي إدارة رقابة الأسواق والصحة العامة وحثهم بتكثيف الجهود، للتأكد من التزامهم بالشروط الصحية وتطبيقهم لها.
وأضاف "الشيخي"، أنه وخلال الجولات التي شملت أكثر من 76 محلاً تم إغلاق 24 محلاً وتغريم 51 محلاً، وتم إغلاق المحلات التي يستوجب إغلاقها وإشعار البقية، كما أحيلت جميع المخالفات للإدارة المختصة، لتنفيذ وتطبيق الأنظمة على المخالفين.
ولفت إلى أن رئيس بلدية القوز المهندس محمد عبده بنان أكد أن البلدية عازمة على القيام بهذه الجولات المكثفة وبشكل مستمر، ولن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وهذا ما تأكد عليه دوماً أمانة محافظة جدة وبتوجيهات مباشرة من أمين محافظة جدة صالح التركي ووكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد حسن الزهراني.
وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين في حالة ملاحظة أي مخالفة بسرعة التواصل مع البلدية عبر تطبيق بلدي 940 على مدار 24 ساعة.