جولات بلدية القوز المسائية تسفر عن إغلاق 24 محلاً وتغريم 51

ولفت إلى أن رئيس بلدية القوز المهندس محمد عبده بنان أكد أن البلدية عازمة على القيام بهذه الجولات المكثفة وبشكل مستمر، ولن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وهذا ما تأكد عليه دوماً أمانة محافظة جدة وبتوجيهات مباشرة من أمين محافظة جدة صالح التركي ووكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد حسن الزهراني.