العلاقات السعودية- الروسية.. تطور نوعي وتنامٍ للثقة وزيارة تاريخية للملك سلمان

ويرجع تاريخ الزيارات المتبادلة بين المملكة وروسيا منذ عام 1932م، عندما زار الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- موسكو في العام الذي شهد إعلان تأسيس "المملكة العربية السعودية"، عندما كان وزيرًا للخارجية في عهد والده الملك المؤسس.