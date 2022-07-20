العلاقات السعودية- الروسية.. تطور نوعي وتنامٍ للثقة وزيارة تاريخية للملك سلمان

تشهد العلاقات السعودية- الروسية مؤخرًا تطورًا نوعيًا وتناميًا للثقة، وهو ما ترجمته الزيارات المتبادلة بين البلدين، والتي بدأت في التصاعد مؤخرًا.
ويرجع تاريخ الزيارات المتبادلة بين المملكة وروسيا منذ عام 1932م، عندما زار الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- موسكو في العام الذي شهد إعلان تأسيس "المملكة العربية السعودية"، عندما كان وزيرًا للخارجية في عهد والده الملك المؤسس.
وخلال الفترة ما بين 2015 إلى 2018 قام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بزيارات متعددة إلى روسيا قابل خلالها الرئيس "بوتين"، وعددًا كبيرًا من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الروس.
وكانت السمة الرئيسية لهذه الزيارات حرص سموه على تعزيز وانتظام التواصل المباشر بين مسؤولي البلدين في مختلف القطاعات.
كما توجت الزيارات الرسمية من جانب المملكة، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموسكو في أكتوبر عام 2017م وهي أول زيارة لملك سعودي إلى موسكو، وشهدت احتفاءً مميزًا من الرئيس "بوتين".
وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم حول تطوير قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في المملكة، بالإضافة إلى توفير برامج تعليم وتدريب كوادر وطنية في مجال الصناعات العسكرية لتأمين مئات الفرص الوظيفية المباشر، كما شملت الاتفاقيات خطة لنقل التقنية والمعرفة للمملكة ومذكرة تفاهم تضمنت نسبة التوطين والمحتوى المحلي.
واشتملت المذكرة أيضًا على أن يتعاون الطرفان لوضع خطة لتوطين صناعة واستدامة أجزاء من نظام الدفاع الجوي المتقدم، تضمنت نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400) وأنظمة كورنيت إي أم وراجمة الصواريخ توس- ون أيه وراجمة القنابل (AGS-30)، وسلاح كلاشنكوف أيه كيه 103 وذخائره.
أما من الجانب الروسي، فقد قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة للمملكة في أكتوبر 2019م، حيث ترأس وفدًا كبيرًا تضمّن مسؤولين ورجال أعمال توجت بتوقيع حزمة أخرى من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
كما أن هناك تبادلًا للزيارات والاتصالات بين وزيري خارجية البلدين وكبار المسؤولين في الوزارتين كان آخرها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للرياض في 31 مايو 2022م وقد التقى حينها لافروف بالأمير فيصل بن فرحان، وشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.