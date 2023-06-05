"خريطة الغطاء النباتي بحائل".. 100 خبير يبحث تحديات "الطلح" واستدامته

ناقش المركز، خلال الورشة، عددًا من التحديات البيئية والمناخية، التي تواجه انتشار أشجار الطلح وتؤثر فيها بمناطق المملكة كافة، كما استعرض أنسب الآليات والممارسات التي تعزّز استدامتها، إضافة إلى معرفة أهم الآفات الحشرية والأمراض التي تصيبها، وأنواعها، وأهمية استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات الحشرية الضارة بها.