المنشار الكهربائي أسال دماءه.. شاب ينجو من بتر يده في مستشفى بريدة المركزي

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل حالة إسعافية لشاب في الرابعة والعشرين من عمره كان يعاني من نزيف دموي شديد وكسر بالعظام (الكعبرة والزند)، مع توقف التروية والدورة الدموية باليد المصابة، بالإضافة إلى تهتك بالعضلات، مع حدوث قطع كامل وتمزق بالشرايين المغذية للكف، أثر تعرضه لإصابة بآلة حادة " منشار كهربائي".