اقتراح لإنشاء موسوعة ثقافية عن علاقة الإنسان بالإبل في السعودية

وتناول الباحث "الدغيري" حرص الملك عبدالعزيز، طيّب الله ثراه، على اختيار "النجائب" في إعداد جيشه في معارك توحيد البلاد، والتزامه التام بنوعية إبله، مع توكيل رجال أكْفاء للإشراف عليها وتجهيزها على الدوام.