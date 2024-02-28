وسط حضور دولي.. اختتام مؤتمر الري والصرف الزراعي في الرياض

وشارك في جلسات المؤتمر، الذي شهد توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم وتكريم الرعاة المشاركين في المؤتمر، أكثر من 54 متحدثاً من الشرق الأوسط والعالم سعوا من خلالها إلى وضع حلولٍ مستدامة لإدارة الموارد المائية المتاحة، وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجدّدة؛ لمواجهة زيادة الطلب على المياه في القطاع الزراعي، إضافة إلى تعزيز التقنيات الحديثة.