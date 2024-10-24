"الطيران المدني" يستعرض مبادراته لجعل المملكة مركزًا رئيسيًّا للرحلات الدولية

استعرضت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة في نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "منافع وعقبات تحرير النقل الجوي الدولي"، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي لمفاوضات خدمات النقل الجوي (آيكان 2024) في الفترة 21- 25 أكتوبر بماليزيا؛ استعرضت مبادرات ورؤية المملكة لتمكين المملكة وجعلها مركزًا رئيسيًّا للرحلات الدولية.
ونوه "رجب" بأن المملكة تشهد منجزات غير مسبوقة وتغيرًا جذريًّا بتحقيق 87% من مبادرات الرؤية التي تهدف إلى جعلها مركزًا رئيسيًّا للرحلات الدولية بفرص استثمار يصل حتى 100 مليار دولار في قطاع الطيران والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.
وأوضح أن القطاع شهد زيادة غير مسبوقة بنسبة 26% لعدد الركاب في عام 2023م، ليصل إلى 122 مليون خلال العام؛ وذلك بتطبيق لوائح اقتصادية جديدة تعزز المنافسة وتضمن الشفافية وتجذب الاستثمار؛ مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطيران تهدف إلى تعزيز قدرة الشحن الجوي، ورفع المعدل من 0.8 مليون طن حاليًا إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030م.
يُذكر أن النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN2023)، والمنعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 7- 3 ديسمبر 2023، شهدت توقيع 521 ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وسجل مباحثات وعقد 579 لقاءً واجتماعًا ثنائيًّا ومفاوضات في مجال خدمات النقل الجوي، بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وأكثر من 700 خبير ومتخصص في الطيران المدني.
ويُعَد مؤتمر (الآيكان 2024)، منصةً فريدة لقادة الطيران العالميين لعقد مفاوضات ثنائية، إقليمية أو متعددة الأطراف حول خدمات النقل الجوي، وسيستقطب أكثر من 700 وفد ومندوب من قادة قطاع الطيران المدني العالمي في اليوم الأول.