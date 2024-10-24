"الطيران المدني" يستعرض مبادراته لجعل المملكة مركزًا رئيسيًّا للرحلات الدولية

وأوضح أن القطاع شهد زيادة غير مسبوقة بنسبة 26% لعدد الركاب في عام 2023م، ليصل إلى 122 مليون خلال العام؛ وذلك بتطبيق لوائح اقتصادية جديدة تعزز المنافسة وتضمن الشفافية وتجذب الاستثمار؛ مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطيران تهدف إلى تعزيز قدرة الشحن الجوي، ورفع المعدل من 0.8 مليون طن حاليًا إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030م.