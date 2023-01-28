"النمر": العاصفة الكهربائية في القلب تحتاج إلى صدمات كهربائية لإيقافها.. وهذه أسبابها

من جهة ثانية قال الدكتور النمر عبر حسابه في "تويتر" إن من ‏أهم عناصر الوقاية من جلطات القلب والدماغ هي الحمية أي تقليل الملح، تكثير الخضراوات والفواكه وعدم الإسراف في تناول الدهون، وعدم التدخين والتحكم بالضغط والسكري والتحكم بالكولسترول، والابتعاد عن السمنة وممارسة الرياضة اليومية، والابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية والاجتماعية.