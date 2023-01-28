"النمر": العاصفة الكهربائية في القلب تحتاج إلى صدمات كهربائية لإيقافها.. وهذه أسبابها

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، أن العاصفة الكهربائية electrical storm في القلب هي تسارع متكرر من نوع معين يحتاج إلى صدمات كهربائية لإيقافها، مبينًا أن من أسبابها فشل القلب الحاد ونقص البوتاسيوم والمغنيسيوم ونقص تروية القلب وجلطات سابقة في القلب.
من جهة ثانية قال الدكتور النمر عبر حسابه في "تويتر" إن من أهم عناصر الوقاية من جلطات القلب والدماغ هي الحمية أي تقليل الملح، تكثير الخضراوات والفواكه وعدم الإسراف في تناول الدهون، وعدم التدخين والتحكم بالضغط والسكري والتحكم بالكولسترول، والابتعاد عن السمنة وممارسة الرياضة اليومية، والابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية والاجتماعية.
وأكد الدكتور النمر أن التهاب فيروس كورونا covid-19 في الرئتين من الممكن أن يسبب ضعف القلب وعدم انتظام نبضاته وارتفاع إنزيمات القلب.