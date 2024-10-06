"الهيئة السعودية للمحامين" تطلق الملتقى العلمي لنظام المعاملات المدنية

واستهل اللقاء الأول من الملتقى المقام في جامعة دار العلوم بالرياض بكلمة افتتاحية من وكيل كلية الحقوق بجامعة دار العلوم الدكتور فهد الجضعي، والمشرف العام على الأمانة العامة د.أسامة بن سعيد القحطاني، والذي تطرق من خلالها إلى عناية المملكة العربية السعودية إلى استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحمي حقوق الإنسان، وتعزز تنافسية المملكة عالميًا، ومن حزمة هذه التشريعات المتخصصة التي تعمل على استقرار بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها:( نظام المعاملات المدنية).