"الهيئة السعودية للمحامين" تطلق الملتقى العلمي لنظام المعاملات المدنية

أطلقت الهيئة السعودية للمحامين غرة أكتوبر الجاري الملتقى العلمي الأول لنظام المعاملات المدنية، والذي انطلق اليوم الأحد ويستمر حتى 14 أكتوبر 2024 ، في منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، بمشاركة نخبة من المتحدثين الخبراء في التشريعات القضائية.
يهدف الملتقى إلى التعريف بنظام المعاملات المدنية وخصائصه، ومناقشة أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، بالإضافة إلى إبراز دور نظام المعاملات المدنية في تحقيق العدالة ودعم عملية الإصلاح القضائي في المملكة.
واستهل اللقاء الأول من الملتقى المقام في جامعة دار العلوم بالرياض بكلمة افتتاحية من وكيل كلية الحقوق بجامعة دار العلوم الدكتور فهد الجضعي، والمشرف العام على الأمانة العامة د.أسامة بن سعيد القحطاني، والذي تطرق من خلالها إلى عناية المملكة العربية السعودية إلى استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحمي حقوق الإنسان، وتعزز تنافسية المملكة عالميًا، ومن حزمة هذه التشريعات المتخصصة التي تعمل على استقرار بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها:( نظام المعاملات المدنية).
ويأتي اهتمام الهيئة السعودية للمحامين بإطلاق الملتقى، استكمالاً لأهدافها الاستراتيجية لتمكين مهنة المحاماة، ورفعة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية ومشاركته الفاعلة، والسعي إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، واختصاصها في تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والمشاركة فيها، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها.