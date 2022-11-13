بالصور.. "كأس العالم" تحط الرحال في مركز إثراء بالشرقية

وبحثت الجلسة محركات التعاون كجزء من العملية الإبداعية بعدة طرق، أبرزها التفاعل والمحاورة والتأثير على الآخرين للمضيّ قدمًا في هذه العملية الإبداعية التي تقوم على مبدأ التعاون، على اعتبار أنه يمثل قوة نجاح البشرية وتبيان مدى تأثير التعاون في هذا السياق؛ وهو شعار موسم "تنوين" لهذا العام الذي اختتم فعالياته تحت شعار "التعاون.. تعاون لتبدع"؛ فيما تضمنت الجلسة الحديث عن كيفية إيجاد طرق أفضل للتعاون عن طريق الآخرين ولصالحهم ومعهم، ومدى الحاجة إلى تعاون الثقافات مع الطبيعة بواسطة التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتوضيح أهميتها في العملية الإبداعية وتنميتها وتطورها.