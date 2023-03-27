جراحة ناجحة بمستشفى القنفذة العام تنقذ طفلة بعمر 10 سنوات

تمكن فريق طبي بمستشفى القنفذة العام من إجراء عملية جراحية ناجحة لطفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات، حيث أُحضرت للطوارئ فاقدة للوعي نتيجة سقوطها على رأسها وتم التعامل طبياً مع حالتها وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لها.