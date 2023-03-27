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جراحة ناجحة بمستشفى القنفذة العام تنقذ طفلة بعمر 10 سنوات
وصلت فاقدة للوعي نتيجة سقوطها على رأسها وغادرت بصحة جيدة
تمكن فريق طبي بمستشفى القنفذة العام من إجراء عملية جراحية ناجحة لطفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات، حيث أُحضرت للطوارئ فاقدة للوعي نتيجة سقوطها على رأسها وتم التعامل طبياً مع حالتها وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لها.
وأوضحت الفحوصات وجود ورم دموي كبير ضاغط على المخ، وتمّ إجراء عملية جراحية ناجحة لإزالة الورم ورفع الضغط على المخ، وتمّت -ولله الحمد- بنجاح وجرى تنويمها وتقديم الرعاية الصحية لحالتها إلى أن غادرت المستشفى بصحة جيدة.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى القنفذة العام أجرى ١٦٩٦ عملية جراحية خلال عام ٢٠٢٢م.