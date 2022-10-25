"السديس" يشدد على ضرورة تذليل الصعوبات للتسهيل على الزائر والمعتمر أداء مناسكهم

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الشكر للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على ما يقومون به من جهود في خدمة المسجد الحرام وقاصديه.
وأكد "السديس" خلال لقائه قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العقيد ركن دكتور عطية بن حامد الغامدي، بحضور عدد من القيادات بالرئاسة، على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية بخدمة قاصدي بيت الله الحرام، والتعاون بين الجميع في كل ما من شأنه تحقيق رؤى وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
وبيّن أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبيها حريصون على مد جسور التواصل وتأكيد التعاون البناء والمثمر مع الجميع لتحقيق الهدف السامي في تذليل الصعوبات؛ للتسهيل على الزائر والمعتمر أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.