"السديس" يشدد على ضرورة تذليل الصعوبات للتسهيل على الزائر والمعتمر أداء مناسكهم

وأكد "السديس" خلال لقائه قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العقيد ركن دكتور عطية بن حامد الغامدي، بحضور عدد من القيادات بالرئاسة، على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية بخدمة قاصدي بيت الله الحرام، والتعاون بين الجميع في كل ما من شأنه تحقيق رؤى وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.