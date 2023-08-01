البواكير بالأسواق وهذه أسعار متوقعة.. اكتمال إصدار تصاريح صيد الروبيان بالشرقية

من جانبه، أشار مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد الشويرد، إلى أن كميات الروبيان التي تم اصطيادها بالمنطقة الشرقية خلال موسم العام الماضي 2022م بلغت 10000 طنّ، متوقعًا أن تكون الأسعار لهذا الموسم للمنّ الواحد (16 كيلو) ما بين 400 ريال للروبيان الصغير و500 ريال للروبيان الوسط و700 ريال للروبيان الكبير و1000 ريال للروبيان الجامبو، مضيفًا أن حصيلة الصيد المتوقعة لهذا الموسم سيكون لها مردود اقتصادي كبير على أبناء المنطقة وحافز لتطور المهنة وتوطينها.