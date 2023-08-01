البواكير بالأسواق وهذه أسعار متوقعة.. اكتمال إصدار تصاريح صيد الروبيان بالشرقية

استقبلت أسواق الأسماك والروبيان في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية اليوم، أول دفعات صيد الروبيان، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم صيد الروبيان 2023م، الذي يبدأ في الأول من شهر أغسطس ويستمر لمدة 6 شهور من كل عام.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تأخذ على عاتقها المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية الاقتصادية، والعمل على استدامتها للأجيال القادمة؛ مبينًا أن حظر صيد الروبيان يأتي بهدف إعطائه فرصة للتكاثر والحد من استنزافه بالصيد الجائر، إضافة إلى المحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
وأوضح "المطيري"، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أكمل إصدار كافة التصاريح الخاصة بصيد الروبيان لقوارب الصيد بجميع فئاتها الموجودة على طول ساحل المنطقة الشرقية الممتد من محافظة الخفجي شمالًا إلى مدينة العقير جنوب محافظة الأحساء.
من جانبه، أشار مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد الشويرد، إلى أن كميات الروبيان التي تم اصطيادها بالمنطقة الشرقية خلال موسم العام الماضي 2022م بلغت 10000 طنّ، متوقعًا أن تكون الأسعار لهذا الموسم للمنّ الواحد (16 كيلو) ما بين 400 ريال للروبيان الصغير و500 ريال للروبيان الوسط و700 ريال للروبيان الكبير و1000 ريال للروبيان الجامبو، مضيفًا أن حصيلة الصيد المتوقعة لهذا الموسم سيكون لها مردود اقتصادي كبير على أبناء المنطقة وحافز لتطور المهنة وتوطينها.
بدوره، أفاد بائع الأسماك والروبيان صلاح المحيشي، بأن فسح الصيد للروبيان بعد حظر الصيد الذي استمر لمدة ستة أشهر، يعد فرصة لتكاثر الروبيان في مختلف أماكن الصيد المنتشرة على طول ساحل المنطقة الشرقية، منوهًا بأن موسم الروبيان يمثل فرصة لصائدي الأسماك والروبيان والتجار والمتسوقين؛ مشيرًا إلى أن أسعار الروبيان تختلف بحسب الحجم واللون ومكان الصيد.