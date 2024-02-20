"وزير الإعلام البحريني": الإعلام السعودي يشهد تطوراً كبيراً وملحوظاً في ظل رؤية 2030

أكّد وزير شؤون الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي، أن التطور الكبير في الإعلام السعودي ومختلف القطاعات في ظل العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين، ورؤية سمو العهد محمد بن سلمان، مبهر على كل المجالات.
وأضاف النعيمي، خلال كلمته في المنتدى السعودي للإعلام، أن الجهات التكنولوجية أصبحت اليوم تقود المشهد الإعلامي، وتتحكم في المادة الإعلامية، وبالتالي أصبحنا أمام تحديات جديدة تفرض علينا مواجهتها واستغلال الفرصة والتعامل معها.
وانطلقت اليوم، جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة لتجمع على مدى يومين قادة وصنّاع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة يقدمها 150 متحدثاً من روّاد صناعة الإعلام والمختصّين والممارسين من مختلف دول العالم يناقشون فيها 80 محوراً.
ويتطرق المنتدى عبر جلساته وورشه إلى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.
ويبحث المنتدى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الموبايل والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، وواقع الإعلام العربي.