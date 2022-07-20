114 صانعًا سعوديًّا لتطريز نقوش الكعبة.. وتضم 220 كلجم من الذهب والفضة

وأضاف "العكش": تقسيم مُذهَّبات الكعبة المشرفة يأتي على النحو الآتي: (16) قطعة حزام بباب الكعبة متصلة ببعضها، و(7) أخرى أسفل الحزام، و(17) قنديلاً، (4) يا حي يا قيوم، و(4) يا رحمن يا رحيم، و(4) الحمد لله رب العالمين، و(5) قناديل الله أكبر، و(4) صمديات على أركان الكعبة، و(4) الله أكبر، و(5) ستائر باب الكعبة متصلة ببعضها، وسلسلتان أعلى الركن اليماني، وكينار يحيط بالحجر الأسود، وآخر يحيط بالركن اليماني، وحيلة ميزاب الكعبة المشرفة، وكيسان لمفتاح الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام.