نائب رئيس الحماية البيئية بالشركة: أرامكو السعودية نموذج للتنوّع الحيوي بالمملكة

ولفت نائب الرئيس لحماية البيئة في أرامكو السعودية إلى إن هذه المواقع تمثل معًا موطنًا لأكثر من 430 نوعًا من النباتات والحيوانات، منها ما لا يقل عن 55 سلالة أو سلالة فرعية تنفرد بها المملكة فقط. كما أن عددًا كبيرًا من هذه الأنواع مهدد بالانقراض عالميًا. وهناك أيضًا مواقع إضافية تخضع حاليًا للمراجعة لإدراجها ضمن محميات التنوّع الحيوي، حيث نعمل باستمرار على تحسين أعمالنا بهدف تقليل أثر أنشطتنا على التنوّع الحيوي حيثما أمكن ذلك. وتسترشد الجهود الرامية لتعزيز المحافظة على التنوّع الحيوي الطبيعي بالسياسة الشاملة لأرامكو السعودية في حماية البيئة، وفي عام 2019م راجعت الشركة إجراءات تنفيذ هذه السياسة؛ لتعزيز تدابير حماية التنوّع الحيوي.