"بيت البترجي" تُطلق مؤسسة "تحقيق أمنية" في المملكة العربية السعودية

وقال مكارم صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة "تحقيق أمنية" في المملكة العربية السعودية: "يسعدنا إطلاق مبادرة (تحقيق أمنية) في المملكة العربية السعودية انطلاقًا من رسالة عائلتنا بمساعدة الآخرين، وتخفيف آلامهم. ويلتزم بيت البترجي بدعم صحة وسلامة الأطفال في السعودية، ونحن على ثقة بأن (تحقيق أمنية) ستكون إضافة نوعية لجهودنا في هذا الإطار. لقد عقدت العزم على المساهمة في تأسيس فرع لـ(تحقيق أمنية) الرائدة في السعودية منذ أن تعرفت عليها خلال دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسرني تحقيق هذا الحلم اليوم".