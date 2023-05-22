"بيت البترجي" تُطلق مؤسسة "تحقيق أمنية" في المملكة العربية السعودية

أعلنت عائلة البترجي، المُؤسِّسة لمجموعة بيت البترجي، إطلاق أعمال مؤسسة "تحقيق أمنية" العالمية (Make-A-Wish) لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
وتعمل المبادرة على تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة.
وحققت "تحقيق أمنية" العاملة في 50 دولة أمنيات أكثر من 550.000 طفل منذ تأسيسها في عام 1980، وهي تحظى بدعم كبرى المنظمات وأبرز الشخصيات والمشاهير في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يتمثل هدفها الرئيسي في زرع الأمل والفرح لدى الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وعائلاتهم، وذلك عبر تحقيق أمنياتهم.
وتم بدء أعمال "تحقيق أمنية" للمرة الأولى في السعودية ضمن مبادرة أطلقها بيت البترجي، بقيادة صبحي بترجي ومكارم صبحي بترجي.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التزام بيت البترجي بمجال الأعمال الخيرية المجتمعية، وهي تجسد رؤية عائلة بترجي بالمساهمة في مساعدة الآخرين، وتخفيف معاناتهم.
وأُقيم حفل الإطلاق في 20 مايو الجاري تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، وبحضور عدد من المشاهير وكبار رجال الأعمال والإعلاميين، وممثلي المنظمات الحكومية.
وقال لوتشيانو مانزو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية العالمية: "لطالما أظهرت عائلة بترجي، ممثلة بـبيت البترجي، تعاطفًا مع المحتاجين؛ إذ يتمثل هدفها الرئيسي في إحداث تأثير إيجابي على حياة الناس في المملكة العربية السعودية. ويأتي إطلاق مبادرة (تحقيق أمنية) في السعودية ليؤكد التزامهم الراسخ بهذا الهدف. ونتطلع من جانبنا إلى التعاون مع (بيت البترجي) من أجل تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال".
وقال مكارم صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة "تحقيق أمنية" في المملكة العربية السعودية: "يسعدنا إطلاق مبادرة (تحقيق أمنية) في المملكة العربية السعودية انطلاقًا من رسالة عائلتنا بمساعدة الآخرين، وتخفيف آلامهم. ويلتزم بيت البترجي بدعم صحة وسلامة الأطفال في السعودية، ونحن على ثقة بأن (تحقيق أمنية) ستكون إضافة نوعية لجهودنا في هذا الإطار. لقد عقدت العزم على المساهمة في تأسيس فرع لـ(تحقيق أمنية) الرائدة في السعودية منذ أن تعرفت عليها خلال دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسرني تحقيق هذا الحلم اليوم".
وأضاف بترجي: "أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى والدي المهندس صبحي بترجي، الذي رسخ لدينا قيمة مساعدة الآخرين، بوصفها أحد أهم واجباتنا تجاه المجتمع. وأؤكد أن جميع المبادرات والبرامج التي تطلقها عائلتنا تعكس هذه الرؤية".
وستتمكن "تحقيق أمنية" إثر إطلاقها في السعودية من التعاون مع المستشفيات المحلية؛ لتحديد الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وتحقيق أمنياتهم. كما سيساهم وجودها في السعودية في توفير الفرص للمجتمع المحلي للمشاركة في جهود هذه المؤسسة، وتقديم الدعم لأهدافها النبيلة.
ولطالما أدت عائلة بيت بترجي واجبها تجاه المحتاجين، وهي تبذل الجهود كافة لترك أثرًا إيجابيًّا في حياة الناس في المملكة العربية السعودية.
ويأتي إطلاق "تحقيق أمنية" في السعودية تأكيدًا لالتزامها الراسخ بهذه الرسالة؛ إذ يتطلع "بيت البترجي" إلى التعاون مع "تحقيق أمنية" لتحقيق المزيد من أمنيات الأطفال.