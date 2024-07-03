"الفرج" يرأس ممثلي "الداخلية" في الاجتماع الـ 33 للمديرين العاملين للدفاع المدني الخليجي

وناقش الاجتماع الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في مجال تشغيل فرق الإطفاء الخاصة، والاطلاع على أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في حرائق المباني العالية، والأخطار المترتبة على التغير المناخي.