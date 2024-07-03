"الفرج" يرأس ممثلي "الداخلية" في الاجتماع الـ 33 للمديرين العاملين للدفاع المدني الخليجي

رأس مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج ممثلي وزارة الداخلية في الاجتماع الـ (33) للمديرين العاملين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة دولة قطر، في مدينة الرياض.
وناقش الاجتماع الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في مجال تشغيل فرق الإطفاء الخاصة، والاطلاع على أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في حرائق المباني العالية، والأخطار المترتبة على التغير المناخي.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون في المجال الإعلامي من خلال وضع خطط لإبراز الجهود وتعزيز الصورة الذهنية للدفاع المدني في دول الخليج.