المملكة تتسلّم جائزة التقدير الفني من "الفاو" لاختيار "ريف السعودية" كأكبر مشروع تنموي زراعي عالمي

تسلّمت المملكة العربية السعودية اليوم جائزة التقدير الفني العالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تحت فئة (المشاريع الرائدة في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي)، والتي مُنحت لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، أكبر برنامج تنموي زراعي على مستوى العالم، نظير تميّزه في تطبيق أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير نظم الأغذية الزراعية.
وتسلّم الجائزة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي باسم المملكة، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما ضمن احتفالات "الفاو" بمرور 80 عامًا على تأسيسها، والمتزامنة مع النسخة الخامسة من منتدى الأغذية العالمي، بمشاركة عدد من جهات منظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في إطار التعاون الفني بين المملكة والمنظمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المهندس الفضلي بهذه المناسبة أن الجائزة تُعد تقديرًا لجهود المملكة الرائدة في تطوير القطاع الزراعي الريفي، وتعكس عمق التعاون بين الوزارة ومنظمة الفاو، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يُبرز النموذج السعودي في التنمية الزراعية المستدامة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويجسد دور المملكة في تعزيز الشراكات الدولية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاستدامة البيئية.
يُشار إلى أن برنامج "ريف السعودية" نجح في تمكين أكثر من 80 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة، وقدم دعمًا ماليًا مباشرًا تجاوز 3 مليارات ريال خلال السنوات الخمس الماضية في قطاعاته الثمانية، مما أسهم في رفع دخل المزارعين وتوفير أكثر من 70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وزراعة أكثر من 15 مليون شتلة ودعم إنتاج 250 مليون كيلوجرام من المنتجات الزراعية.