المملكة تتسلّم جائزة التقدير الفني من "الفاو" لاختيار "ريف السعودية" كأكبر مشروع تنموي زراعي عالمي

وأكد المهندس الفضلي بهذه المناسبة أن الجائزة تُعد تقديرًا لجهود المملكة الرائدة في تطوير القطاع الزراعي الريفي، وتعكس عمق التعاون بين الوزارة ومنظمة الفاو، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يُبرز النموذج السعودي في التنمية الزراعية المستدامة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويجسد دور المملكة في تعزيز الشراكات الدولية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاستدامة البيئية.