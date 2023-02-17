"فيصل بن فرحان" يلتقي نظيره الجورجي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جورجيا إيليا داركياشفيلي، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وتطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.