"صناعة السياحة" يطلق استراتيجيته الجديدة لرسم خريطة المملكة لتنمية القطاع

وأضاف: "مجلة صناعة السياحة سلطت الضوء في هذا العدد على المشاريع السعودية السياحية التي أطلقت ضمن الرؤية، والتي لها دور بارز في دعم السياحة الداخلية، وتعزيز مكانتها ودفعها بخطوات كبيرة نحو المكانة التي تستحقّها. ومن ضمن المشاريع العملاقة: نيوم مدينة المستقبل، مشروع البحر الأحمر، مشروع أمالا التي ستضمّ أكبر مدينة ترفيهية في العالم، إضافة إلى الإنجازات العملاقة التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية في القطاع السياحي، والتي هي لبنة الأساس لتحديد ملامح المستقبل السياحي في السعودية.