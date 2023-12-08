"تام" تناقش تطلعات الجيل الحالي لمستقبل العقار في "ورشة عمل"

وشارك في ورشة "تطلعات الجيل الحالي لمستقبل العقار"، نحو 30 شابًا، بقيادة وإشراف كلٍّ من المهندس عبدالله طه، الشريك الإداري في "تام" والأستاذ أحمد يوسف، شريك أول ورئيس تنفيذي للاستراتيجية في "تام"، وأدار الورشة الأستاذ محمد الهاشمي، رئيس قسم وخبير في التصميم والابتكار في "تام"، وناقشت الورشة التعرف على العناصر الأساسية لتشكيل مسكن المستقبل، والتوجهات العالمية والمحلية للاختيار، ومشاركة الأحلام المتوقعة لدى الشباب وأيضًا إشراكهم في إيجاد الحلول العملية للتحديات التي تواجههم لتملك مسكن المستقبل.