بالصور.. استبدال سجاد الروضة الشريفة لاستقبال شهر رمضان المبارك

ويأتي تغيير وتجديد السجاد بالروضة الشريفة، في إطار منظومة متكاملة من الخدمات تقوم بها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لتحقيق كل ما من شأنه التسهيل على الزائر لأداء عباداته بالمسجد النبوي الشريف.