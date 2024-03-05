بالصور.. استبدال سجاد الروضة الشريفة لاستقبال شهر رمضان المبارك

استعدادًا لشهر رمضان، نشرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين مجموعةً من الصور تُظهِر استبدال سجاد الروضة الشريفة.
وعمدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي -ممثلة في إدارة السجاد- لتهيئة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، واستبدال سجاد الروضة الشريفة بالسجاد الجديد؛ وفق أعلى المواصفات العالمية ضمن مشروع الاستعداد والتجهيز لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، وتوافد المسلمين من شتى بقاع الأرض.
ويأتي تغيير وتجديد السجاد بالروضة الشريفة، في إطار منظومة متكاملة من الخدمات تقوم بها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لتحقيق كل ما من شأنه التسهيل على الزائر لأداء عباداته بالمسجد النبوي الشريف.