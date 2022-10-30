القيادة تعزي رئيس كوريا إثر حادث التدافع في سيول

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، إثر حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.