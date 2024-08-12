الطائف.. استئصال ورم سحائي مُعقد بجمجمة مريض يعاني من ضعف البصر

وعلى الفور، قرّر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية المجهر الدقيق تم خلالها إزالة الصفائح العظمية وفتح غشاء الأم الجافية الأم حتى الوصول إلى مكان الورم الحساس بين أهم شرايين وأعصاب الدماغ، ومن ثم تم استئصاله بالكامل دون وقوع ضرر للدماغ خلال أكثر من 4 ساعات بغرفة العمليات.