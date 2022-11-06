"إثراء" يثري مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بفيلم "طريق الوادي"

واشار إلى أن حيثيات فيلم "طريق الوادي" جاءت ملائمة لتطلعات السينما السعودية من حيث المعالم واللغة والسياق، والمشاركة تأتي من منطلق تحفيز المركز للقطاع السينمائي الذي يشهد قفزات متسارعة.