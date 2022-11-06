"إثراء" يثري مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بفيلم "طريق الوادي"

يشارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بفيلم "طريق الوادي".
ويقام المهرجان في جدة خلال المدة من 7 إلى 16 جمادى الأولى المقبل الموافق 1 - 10 ديسمبر 2022م.
وأوضح مدير الفنون المسرحية والأدائية في "إثراء" ماجد سمّان أن المهرجان يتضمن عرض 7 أفلام سعودية، و18 فيلمًا قصيرًا.
واشار إلى أن حيثيات فيلم "طريق الوادي" جاءت ملائمة لتطلعات السينما السعودية من حيث المعالم واللغة والسياق، والمشاركة تأتي من منطلق تحفيز المركز للقطاع السينمائي الذي يشهد قفزات متسارعة.