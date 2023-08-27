"مسام" ينزع 412.971 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع حتى يوم 25 أغسطس الجاري 412.971 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأضاف القصيبي؛ في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي، أن الفرق نزعت منذ بداية المشروع حتى الآن 258.103 ذخائر غير منفجرة و7880 عبوة ناسفة.
وذكر مدير عام المشروع أن الفرق نزعت أيضاً حتى الآن 140.690 لغماً مضاداً للدبابات و6298 لغماً مضاداً للأفراد.
وقال القصيبي؛ في بيانه، إن الفرق الهندسية التابعة لمشروع "مسام" تمكنت حتى الآن من تطهير 49.106.944 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.