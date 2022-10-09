‏والد الطفل المتوفى في حافلة مدرسية بالقطيف يروي لحظات تلقيه الخبر: "هذا ما طلبه مني في آخر إفطار"

بصوت يعتصره الألم ويملؤه الحزن، روى هاشم الشعلة والد الطفل "حسن" المتوفى في حافلة مدرسية بالقطيف، آخر اللحظات التي جمعته بابنه وكانت على الإفطار في صباح ذلك اليوم الحزين، وقال لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: "طلب مني تناول قطعة كيكة وشرب الحليب وكان متحمساً لركوب الباص ويسأل عن موعد وصوله! وقامت والدته بإيصاله وإركابه الباص بعد أن خرجنا سوياً من المنزل إذ كالمعتاد أقوم بإيصالها يومياً بعد ذلك إلى العمل".