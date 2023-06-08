خلال أسبوع… 12 عملية زراعة تنقذ حياة 11 مواطناً ومواطنةً من مرضى القصور العضوي

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء خلال هذا الأسبوع في الحصول على الموافقة على التبرع بالأعضاء من ثلاثة متوفين دماغياً في كل من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، ومستشفى دلة بالرياض، بالإضافة إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف.