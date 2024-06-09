الشيخ "المطلق" ينصح حجاج الداخل بـ "الإفراد" ويستغرب ممن ينوون الحج يوم عرفة

وفي التفاصيل؛ قال "المطلق" عبر برنامج فتاوى على قناة "السعودية" أنساك الحج ثلاثة أولها الإفراد وهو الحج فقط وهذا الذي ننصح به إخواننا الحجاج من المملكة الذين لا يأتون إلا يوم ثمانية أو يوم سبعة أو ليلة ثمانية نقول لهم إن الإفراد أفضل عند أبي بكر وعمر وعثمان وعند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد وعند ابن تيمية وأنتم الحمد لله الآن تحجون وتعتمرون فتأتون بسفر للعمرة وسفر للحج.