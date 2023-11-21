"البديوي" ينوّه بانضباط واحترافية منتسبي القوات المسلحة بدول مجلس التعاون

وذكر أن اجتماعات مجلس الدفاع المشترك تأتي تحقيقًا للأمن المشترك وحماية دول المجلس والحفاظ على استقرارها، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة بدول المجلس، وما تتمتّع به من كفاءة عالية وقدرات متميزة، وما يتحلّى به منتسبو تلك القوات من انضباط واحترافية وتفانٍ وإخلاص في أداء المهام الموكلة إليهم، وأدائهم المتميز في تنسيق وإدارة العمليات العسكرية والتدريبات والتمارين المشتركة، وتمرين "تكامل ١" في دولة الكويت خير شاهد على ذلك.