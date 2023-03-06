بعد خسائر المواطنين بسببهن.. "الزهراني": 3 إجراءات لحل مشاكل استقدام ونقل خدمات "العاملات"

ويطرح "الزهراني" الإجراء أو المقترح الثالث، ويقول: "ضرورة (تقنين) نقل الخدمات، الذي مهد بإطلاقه؛ لأن ترفض العاملة العمل عندما ترغب في ذلك؛ لأسباب غالبها مقارنة وضعها بمثيلاتها، وما تخلقه قنوات التواصل بين العاملات من أجواء لا تدعم في مجملها استقرار العاملة، التي تريد أن (تفرض) قناعتها مهما كلف الأمر، المهم أن تغادر إلى حيث (تجربة) أسرة أخرى، بكل أسف هي من يدفع الثمن لحقيقة (لو فيه خير ما رماه الطير)، وإنني على ثقة من أنه لا يوجد من يتخلى عن عاملته المنزلية إلا لعيب فيها، دون أن أغفل وجود استثناءات، ولكن في أضيق الحدود، ولأسباب خاصة".