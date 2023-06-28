شاهد.. "متطوعو أمانة الطائف" يعايدون المواطنين ورجال الأمن بالهدايا والحلوى

قامت اليوم أمانة محافظة الطائف -ممثلة في "إدارة التطوع البلدي" وعن طريق المتطوعين- بتوزيع أكثر من 1000 من الهدايا والحلويات للأهالي، ورجال الأمن؛ وذلك ابتهاجًا وفرحةً بحلول عيد الأضحى المبارك.
وشارك منسوبو الأمانة مع المتطوعين، الأهالي فرحتهم بالعيد السعيد، مع صبيحة أول أيامه بابتسامة رسمت الفرحة والابتهاج.. في المقابل أبدى الأهالي سعادتهم بتلك المبادرة التي قدّمها المتطوعون؛ مثمّنين مشاركتهم المجتمعية وتواجدها الدائم في المناسبات وتنظيمها للكثير من الفعاليات التي من شأنها بث الفرح والسعادة في نفوس الأهالي.