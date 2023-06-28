شاهد.. "متطوعو أمانة الطائف" يعايدون المواطنين ورجال الأمن بالهدايا والحلوى

وشارك منسوبو الأمانة مع المتطوعين، الأهالي فرحتهم بالعيد السعيد، مع صبيحة أول أيامه بابتسامة رسمت الفرحة والابتهاج.. في المقابل أبدى الأهالي سعادتهم بتلك المبادرة التي قدّمها المتطوعون؛ مثمّنين مشاركتهم المجتمعية وتواجدها الدائم في المناسبات وتنظيمها للكثير من الفعاليات التي من شأنها بث الفرح والسعادة في نفوس الأهالي.