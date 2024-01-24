"تنمية الصادرات" تعقد اجتماعات مع أكثر من 20 حسابًا استراتيجيًا جديدًا في عدة مدن

يُذكر أن "الصادرات السعودية" تسعى لتمكين ودعم المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات؛ لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الدولية؛ وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.