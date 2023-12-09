محليات

الباحة.. "مكافحة المخدرات" تطيح بمخالف لأمن الحدود لترويجه "الإمفيتامين" المخدر

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وأُحيل إلى النيابة العامة
الباحة.. "مكافحة المخدرات" تطيح بمخالف لأمن الحدود لترويجه "الإمفيتامين" المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الإمفيتامين المخدر

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