العاصمة المقدسة.. تنفيذ أكثر من 34 ألف زيارة رقابية على الخدمات البلدية

رفعت أمانة العاصمة المقدسة من وتيرة أعمالها وخدماتها البلدية المختلفة والمقدمة في مختلف المجالات خلال الشهر الماضي، عبر خطتها الهادفة إلى تطوير منظومة العمل، وربطها بالعديد من المستهدفات الطموحة المنبثقة عن برامج رؤية المملكة 2030، التي تسهم في جعل العاصمة المقدسة مزدهرة ومستدامة؛ وذلك بهدف دعم برامج تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة، وإيجاد بيئة حضارية مثالية للسكان.
وأوضحت الأمانة، أن عدد الزيارات الميدانية التي نفّذتها عبر إداراتها وبلدياتها الفرعية خلال شهر يونيو 2024م، بلغ أكثر من (34.232) زيارة؛ منها (11.793) زيارة رقابة صحية، و(12.142) رقابة على التشوه البصري، و(6672) رقابة على المباني، و(633) رقابة على الأسواق، إضافة إلى (2992) رقابة على الحفر؛ في حين بلغ عدد طلبات الرخص التجارية التي استقبلتها الأمانة خلال نفس الفترة (1753) طلب رخصة، منها (752) رخصة جديدة و(855) رخصة تجديد.
وتسعى الأمانة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خلال جهودها الرقابية، وتوفير خدمات عالية الجودة للسكان والزوار، وتطوير الخدمات البلدية المختلفة والإجراءات الوقائية والمبادرات التوعوية، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص والأهالي وزيادة مستوى الامتثال، وتحفيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية؛ بما يجعل هذه المدينة المقدسة مجتمعًا نابضًا بالحياة.