العاصمة المقدسة.. تنفيذ أكثر من 34 ألف زيارة رقابية على الخدمات البلدية

وأوضحت الأمانة، أن عدد الزيارات الميدانية التي نفّذتها عبر إداراتها وبلدياتها الفرعية خلال شهر يونيو 2024م، بلغ أكثر من (34.232) زيارة؛ منها (11.793) زيارة رقابة صحية، و(12.142) رقابة على التشوه البصري، و(6672) رقابة على المباني، و(633) رقابة على الأسواق، إضافة إلى (2992) رقابة على الحفر؛ في حين بلغ عدد طلبات الرخص التجارية التي استقبلتها الأمانة خلال نفس الفترة (1753) طلب رخصة، منها (752) رخصة جديدة و(855) رخصة تجديد.