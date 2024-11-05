الرياض تستضيف فعاليات معرض "سيتي سكيب" العالمي.. الإثنين المقبل

تنطلق الإثنين المقبل، أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم "سيتي سكيب العالمي"، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمُلهم- شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، تحت شعار "مستقبل الحياة"، برعاية وزارة البلديات والإسكان، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وبتنظيمٍ من شركة "تحالف"؛ المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما" العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، مع الشركاء المؤسّسين: الشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، والمربع الجديد، ومركز الملك عبدالله المالي "كافد"، ووجهة مسار والدرعية.