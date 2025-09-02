مساعدات سعودية لآلاف المحتاجين.. مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية وحقائب إيوائية في لبنان وباكستان والسودان

في إطار الدعم الإنساني المستمر من المملكة، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات جديدة في ثلاث دول شملت لبنان، باكستان، والسودان، استفاد منها أكثر من 19 ألف فرد من الأسر الأشد احتياجًا والمتضررة من الأزمات.