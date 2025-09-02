مساعدات سعودية لآلاف المحتاجين.. مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية وحقائب إيوائية في لبنان وباكستان والسودان
في إطار الدعم الإنساني المستمر من المملكة، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات جديدة في ثلاث دول شملت لبنان، باكستان، والسودان، استفاد منها أكثر من 19 ألف فرد من الأسر الأشد احتياجًا والمتضررة من الأزمات.
ففي بلدة دير عمار بمحافظة شمال لبنان، وزّع المركز 586 سلة غذائية استفاد منها 2,930 فردًا، ضمن مشروع دعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان.
وفي إقليم خيبر بختونخوا بباكستان، وزّع المركز 1,250 حقيبة إيوائية في منطقتي بونير ودير العليا، استفاد منها 8,750 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الحقائب الشتوية والإيوائية الذي يشمل توزيع 12,000 حقيبة خلال العام 2025.
أما في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في السودان، فقد وزّع المركز 1,050 سلة غذائية للأسر العائدة من النزوح، استفاد منها 8,269 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2025.
وتأتي هذه الجهود في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة في مختلف دول العالم، وتعزيز الأمن الغذائي والإيوائي للفئات الأكثر احتياجًا.