المملكة تقدمدعماً مالياً لـ"المكتب الأممي" لصالح مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب

وأكد السفير الواصل، تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وجهوده المبذولة في بناء وتطوير القدرات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب من خلال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشدداً على استمرار المملكة في بذل كافة الجهود الممكنة لتعزيز المشاركة في الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف والإرهاب إقليمياً ودولياً.