"تعليم المجمعة" يدشن برامجه التدريبية الصيفية.. "١٤" برنامجًا لشاغلي الوظائف للعام الحالي

اعتمد مدير التعليم بمحافظة المجمعة، يوسف بن عبداللطيف الملحم، برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي 1445هـ؛ وذلك ضمن مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي.
وتفصيلاً، دشن مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، سعد بن غازي الحربي - نيابة عن مدير التعليم - البرامج التدريبية صباح اليوم الأحد 12 /1 /1445هـ. والبالغة 14 برنامجًا تدريبيًا تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى تعليم المجمعة.
وأوضح "الحربي" أن التطوير المهني الذي يلبي الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات ببرامج نوعية يقدمها مدربون ذوو كفايات تعليمية وقيادية عالية تسهم في تجويد الممارسات التعليمية والإدارية.
من جانبها أعلنت إدارة تعليم المجمعة، ممثلة في قسمي التدريب التربوي والابتعاث "بنين وبنات" أن برامجها التدريبية الصيفية سيبدأ التسجيل فيها اليوم 12/ 1/ 1445هـ عبر الدخول على نظام التدريب والابتعاث ببوابة تعليم المجمعة، وتنتهي البرامج التدريبية الصيفية في 1/2/ 1445هـ.