"تعليم المجمعة" يدشن برامجه التدريبية الصيفية.. "١٤" برنامجًا لشاغلي الوظائف للعام الحالي

وتفصيلاً، دشن مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، سعد بن غازي الحربي - نيابة عن مدير التعليم - البرامج التدريبية صباح اليوم الأحد 12 /1 /1445هـ. والبالغة 14 برنامجًا تدريبيًا تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى تعليم المجمعة.