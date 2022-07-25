بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يدشن منصة "تراسل" الإلكترونية

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، منصة "تراسل" للتحول الرقمي لأعمال فرع الوزارة بمنطقة الرياض، والخطة الدعوية للفرع للعام 1444هـ، خلال زيارته لمقر فرع الوزارة بمنطقة الرياض، حيث التقى مدير عام الفرع ورؤساء الأقسام والدعاة، وتفقد احتياجات المنطقة من خدمات الشؤون الإسلامية.