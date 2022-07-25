بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يدشن منصة "تراسل" الإلكترونية

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، منصة "تراسل" للتحول الرقمي لأعمال فرع الوزارة بمنطقة الرياض، والخطة الدعوية للفرع للعام 1444هـ، خلال زيارته لمقر فرع الوزارة بمنطقة الرياض، حيث التقى مدير عام الفرع ورؤساء الأقسام والدعاة، وتفقد احتياجات المنطقة من خدمات الشؤون الإسلامية.
وتهدف منصة "تراسل" إلى الانتقال من العمل الورقي إلى الإلكتروني؛ بهدف تسريع الخدمات وتطويرها تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ومواكبة لبرامج التحول الرقمي في كافة أعمال فرع الوزارة وخدماته بمنطقة الرياض.
وتستهدف الخطة الدعوية تنفيذ برامج تعزيز الأمن الفكري بمعدل 354 محاضرة متخصصة، وبرنامج الكلمات الدعوية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية، حيث يتم إلقاء 3600 كلمة توجيهية خلال العام، وبرنامج الدروس والدورات العلمية التي ينفذها الفرع بمختلف المحافظات بمعدل 224 دورة علمية، وبرامج المحاضرات والندوات العلمية في السلوك والمعاملات وتعزيز الهوية الوطنية بمعدل 1600 جميعها تنفذ خلال عام 1444هـ.
وعقد وزير الشؤون الإسلامية لقاءً بمديري الإدارات والدعاة، حثهم خلاله على زيادة الجهد والحرص في خدمة بيوت الله والعناية بها، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة التي قدمت كل الدعم للوزارة للقيام بدورها المنوط بها.
وحثّ "آل الشيخ" الدعاة على القيام بواجب الدعوة إلى الله على بصيرة وفق المنهج الوسطي المعتدل، ونبذ التطرف والتصدي للغلو، مشيراً إلى أن مهمة الداعية عظيمة وهو مأجور على عمله إن أحسن وجدَّ في مهمته، فهي مهمة تشريف وتكليف بذات الوقت.
وفي ختام الزيارة، قام الوزير بتفقد القسم النسائي بالفرع، والتقى رئيسة القسم ومنسوباته، واطلع على عمل الأرشفة الإلكترونية حيث تم أرشفة أكثر من 100 ألف وثيقة.
ونوّه بدور المرأة السعودية في تحقيق رسالة الوزارة والنهوض بأعمالها بما يحقق الرؤى والأهداف الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
ورافق "آل الشيخ"، خلال زيارته للفرع، وكيل الوزارة للدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان، وأمين عام الفروع الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، ومدير عام الموارد البشرية صالح بن علاء الخزيم، ومدير عام تقنية المعلومات عبدالله بن منصور الخزيم.