أمير عسير خلال زيارته مصابي الحافلة المنكوبة بمحايل: "انقلوا عني: عقبة شعار وضلع.. حل جذري قريبًا"

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن الحادث بتاريخ 27 مارس بعنوان "اصطدام وانقلاب.. مصرع 20 شخصًا وإصابة آخرين في حادث مروري لـ(باص) بعقبة شعار"، وجاء فيه: "لقي قرابة 20 شخصًا مصرعهم، وأُصيب آخرون، في حادث انقلاب باص، فيما أرجعت مصادر لـ(سبق) سبب الحادث إلى تهوية مكابح الحافلة؛ ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور، وانقلابها، واشتعال النيران بها. فيما هرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لموقع الحادث، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة".