مشاركة فاعلة لـsirar by stc في الحدث السنوي IDC Security Roadshow 2023 بوصفها شريك الثقة الرقمي

وانطلاقًا من كونها شريك الثقة الرقمي الاستراتيجي، تستهدف sirar by stc زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني، وإبراز مكانتها ضمن الشركات الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى التعريف بأهم المنتجات والخدمات التي تقدمها في سبيل تعزيز منظومة الأمن السيبراني محليًا وعالميًا، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات مع العملاء، وتعزيز مكانتها الحالية ضمن المشهد السعودي في قطاع الأمن السيبراني.