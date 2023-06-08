مشاركة فاعلة لـsirar by stc في الحدث السنوي IDC Security Roadshow 2023 بوصفها شريك الثقة الرقمي

شاركت sirar by stc، المزود الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة، التي تُمكّن المؤسسات والشركات من التحكم في قدراتها الإلكترونية وبيئاتها الرقمية، في الحدث الرقمي IDC Security Roadshow 2023 لتعزيز الأمن السيبراني للمشاريع المستقبلية، والذي أقيم في فندق فيرمونت الرياض مؤخرًا تحت شعار "التأهب لعصر جديد من التهديدات السيبرانية" بوصفها شريك الثقة الرقمي.
وتعد نسخة 2023 من الحدث الرقمي التي تنظمها شركة البيانات الدولية (IDC) فرصة للكشف عن المشهد السيبراني السعودي، وعرض أحدث الابتكارات الأمنية في هذا المجال، بمشاركة وحضور أبرز خبراء الأمن السيبراني في العالم.
وانطلاقًا من كونها شريك الثقة الرقمي الاستراتيجي، تستهدف sirar by stc زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني، وإبراز مكانتها ضمن الشركات الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى التعريف بأهم المنتجات والخدمات التي تقدمها في سبيل تعزيز منظومة الأمن السيبراني محليًا وعالميًا، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات مع العملاء، وتعزيز مكانتها الحالية ضمن المشهد السعودي في قطاع الأمن السيبراني.
وتعليقًا على ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لإدارة المنتجات والتسويق لـsirar by stc، الأستاذ عبدالرحمن المنيع، أن مشاركة sirar by stc في هذه المبادرة تأتي تأكيدًا لالتزامها بتمكين وحماية البنية التحتية الرقمية، وعرض الحلول والخدمات التي تساعد في اكتشاف ومنع الهجمات السيبرانية، وحماية المستقبل الرقمي للعملاء في المملكة والمنطقة.
وقد شاركت sirar by stc في الجلسات النقاشية، والتي تناولت موضوع التعقيد المتزايد في فضاء الأمن السيبراني الحديث، وقد مثل الشركة عبدالعزيز العمري، مدير خدمات الأمن السيبراني المُدارة لدى sirar by stc.
وخلال المناسبة، سلّطت sirar by stc الضوء على خدماتها الاستشارية في مجال حوكمة الأمن السيبراني، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، واختبار الاختراق السيبراني وفحص مؤشراته، إلى جانب استعراضها لبعض منتجاتها مثل حماية البريد الإلكتروني، والإنترنت الأمن، وإدارة الثغرات الأمنية وكشفها، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، والوعي الأمني والتدريب.
الجدير بالذكر أن شركة sirar by stc هي المزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة التي تمكّن المؤسسات والشركات من التحكم في قدراتها الإلكترونية وبيئاتها الرقمية. وتقوم بتطوير حلول وقدرات سيبرانية رائدة على مستوى عالمي بهدف تمكين وحماية البنية التحتية الاقتصادية وخدمة عملائها في المملكة والمنطقة، كما أن لديها أكثر من 90 شراكة مع شركات عالمية وإقليمية تعمل بنشاط في مجالات مختلفة من الأمن السيبراني من خلال حلولها المبتكرة.