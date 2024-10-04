«أورانج» راعياً فضياً للمعرض الدولي للامتياز التجاري بالرياض

بمناسبة احتفالات شركة تطوير محطات الوقود للمحروقات «أورانج»؛ باعتمادها من مركز الامتياز التجاري "منشآت" لمنح الامتياز التجاري بالمملكة العربية السعودية، شاركت «أورانج» راعياً فضياً في المعرض الدولي للامتياز التجاري- الرياض في نسخته العاشرة، وجاءت هذه المشاركة للتأكيد على دور شركة «أورانج» الريادي في مجال إدارة وتشغيل وتطوير محطات الوقود على الطرق السريعة والإقليمية وكذلك داخل المدن، حيث وصل عدد محطاتها الى 85 محطة منتشرة في أرجاء المملكة الحبيبة.
وتحدث الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز البراك؛ خلال فعاليات المعرض الدولي للامتياز التجاري عن قدرات الشركة وتميُّزها في أهم القطاعات الحيوية بالمملكة ومدى قدرة «أورانج» على تحقيق إستراتيجيتها للمرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، وقّعت شركة أورانج اتفاقية تعاون مشترك مع شركة آفاق وإعمار؛ الشركة الرائدة في مجال إنشاء وتطوير محطات الوقود، والتي تملك من الخبرات ما يؤهلها لتحقيق أهداف شركة أورانج في خططها التوسعية وتطوير أدائها.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة آفاق وإعمار المهندس أحمد زكريا؛ عن مدى أهمية هذه الاتفاقية التي تضاف إلى سلسلة مشاريع كبرى تنفّذها شركة آفاق وإعمار للمقاولات في السوق السعودي؛ مؤكداً أن هذه الاتفاقية تأتي لاستمرارية تضافر الجهود بين الشركتيْن لتطوير الأعمال بينهما، وتحسين جودة المحطات والمرافق الخاصة بها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أورانج، إن المشاركة في المعرض جاءت كفرصة أخرى للتعريف بمنجزات الشركة، وطرح فكرة الانتشار من خلال الامتياز التجاري كإحدى إستراتيجيات الشركة في تطوير أعمالها واتساع رقعتها الجغرافية للمحافظة على دورها التنافسي في هذا المجال.
كما أضاف أن الشركة وقّعت عقد تطوير العلامة التجارية مع إحدى أهم الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث شهد المعرض توقيع اتفاقية تطوير العلامة التجارية مع مجموعة أبعاد المتخصّصة في هذا المجال.
وتحدث مدير عام المجموعة الأستاذ أحمد الزهراني؛ عن هذه الاتفاقية التي ستنقل شركة أورانج للظهور بهوية تجارية عصرية تحاكي دورها الريادي في تقديم محطات الوقود بطريقة مثالية؛ تقدم خدمات حيوية بأسلوبٍ حديثٍ يتماشى مع تطلعات مراحل التطوير التي تشهدها «أورانج».
وأكّد "الزهراني"؛ أن مجموعة أبعاد ستضع إمكاناتها كافة لدعم جميع الملفات الفنية التي تمكّن فريق العمل في شركة أورانج من تطوير وتحسين أدائها وخدماتها المقدَّمة، وإنجاز أهدافها بوتيرةٍ أسرع وفق ما هو مخطط له.
وختم "البراك"؛ حديثه أن شركة أورانج تسعى لدورٍ أكبر خلال المرحلة المقبلة ممثلة بتقديم خدمات متطورة، بإضافة أفكارٍ تجعل من محطات الوقود منطقة خدمات متكاملة.
وشكر "البراك"؛ جميع القائمين على المعرض، وأثنى على التنظيم وحجم المشاركة الذي انعكس على نجاح المعرض.