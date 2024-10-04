«أورانج» راعياً فضياً للمعرض الدولي للامتياز التجاري بالرياض

بمناسبة احتفالات شركة تطوير محطات الوقود للمحروقات «أورانج»؛ باعتمادها من مركز الامتياز التجاري "منشآت" لمنح الامتياز التجاري بالمملكة العربية السعودية، شاركت «أورانج» راعياً فضياً في المعرض الدولي للامتياز التجاري- الرياض في نسخته العاشرة، وجاءت هذه المشاركة للتأكيد على دور شركة «أورانج» الريادي في مجال إدارة وتشغيل وتطوير محطات الوقود على الطرق السريعة والإقليمية وكذلك داخل المدن، حيث وصل عدد محطاتها الى 85 محطة منتشرة في أرجاء المملكة الحبيبة.