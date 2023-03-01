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حصرت فرصًا وظيفية للسعوديين.. "توطين نجران" تزور 64 منشأة لبيع الحلويات والمعجنات
نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على منافذ البيع في نشاط الحلويات والمعجنات.
الجولة جاءت لمتابعة قرارات التوطين في النشاط بمدينة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا.
وقالت لجنة توطين نجران، اليوم الأربعاء: إن الجولات الرقابية شملت زيارة 64 منشأة، وقد حصرت الموظفين والموظفات من المواطنين، والوافدين العاملين في القطاع.
وأضافت أنه تم حصر عدد من الفرص الوظيفية في القطاع، وجارٍ شغلها بموظفين سعوديين.