إعصار وزلازل وحروب ودماء.. قراءة لـ"أبرز أحداث 2023".. سطوع السعودية رياضياً

تلا ذلك زلزال المغرب الذي أدى لمقتل نحو ثلاثة آلاف وإصابة الآلاف، ومن ثم عصف إعصار دانيال بالسواحل الشرقية لليبيا وهو ما أدى لإغراق أحياء كاملة ومقتل وفقدان الآلاف، وشهد العالم مقابلة تلفزيونية أجرتها فوكس نيوز مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أدلى فيها بتصريحات تستشرف مستقبل التنمية والسياسة السعودية .