إعصار وزلازل وحروب ودماء.. قراءة لـ"أبرز أحداث 2023".. سطوع السعودية رياضياً

بدأت اليوم السنة الميلادية الجديدة 2024، لكن أحداث السنة الماضية 2023 مازالت عالقة في ذواكر البشر تارةً من شدة ألمها وأخرى من نجاح ينحت في الصخر أو غير ذلك، فلقد كانت السنة الماضية مليئة بالتنوع على الصعيد السياسي والاقتصادي والرياضي والاجتماعي عالميًا .
ومن أبرز ما شهده العالم خلال الربع الأول من العام الماضي، زلزال تركيا وسوريا الذي أدى لمقتل عشرات وإصابة الآلاف، وتوسط الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران في شهر مارس والتوقيع على اتفاق بكين .
وفي مطلع الربع الثاني من العام انفجرت الغواصة تيتان خلال رحلتها إلى أعماق البحر، وبدأت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في صراع على السلطة، كما شهد هذا الربع حفل تتويج الملك تشارلز ملكًا للمملكة المتحدة.
تلا ذلك زلزال المغرب الذي أدى لمقتل نحو ثلاثة آلاف وإصابة الآلاف، ومن ثم عصف إعصار دانيال بالسواحل الشرقية لليبيا وهو ما أدى لإغراق أحياء كاملة ومقتل وفقدان الآلاف، وشهد العالم مقابلة تلفزيونية أجرتها فوكس نيوز مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أدلى فيها بتصريحات تستشرف مستقبل التنمية والسياسة السعودية .
ومع مطلع الربع الثالث من العام، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر حتى الآن قتلت إسرائيل ما يزيد على 20 ألف فلسطيني في قطاع غزة، أكثرهم من النساء والأطفال، ومن ثم وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتولى الشيخ مشعل الأحمد إمارة الكويت .
وعلى المستوى الرياضي، نجحت الرياضة السعودية في لفت استقطاب أفضل اللاعبين عالميًا، حيث فازت السعودية باستضافة كأس آسيا 2027، والألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وكأس آسيا لكرة السلة 2025، وقدمت السعودية العرض الوحيد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، كما نجحت السعودية خلال العام الماضي في تنظيم نهائيات كأس العالم للأندية والذي توج بها مانشستر سيتي .
يشار إلى أن المملكة أيضًا فازت باستضافة الدورة الـ21 لمؤتمر عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” 2025، كما فازت باستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 .