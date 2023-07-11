أول سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال تصل إلى ميناء الدمام

ويعد وصول السفينة (CMA CGM SYMI) تأكيداً لما تحظى به الموانئ السعودية من جاهزية عالية لاستقبال هذا النوع من السفن، ويعزّز من موقع المملكة كمركز لوجستي رائد، ومحور ربط للقارات الثلاث، كما يزيد من القدرات التنافسية التي يمتلكها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومشغل محطتَي الحاويات الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP" من معدات لوجستية عالية التقنية، التي تُعزز قدراته التشغيلية لمناولة مختلف أنواع البضائع والحاويات.